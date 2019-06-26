В Ливерпуле арестован 12-летний парень, напавший с ножом на геев

Британские СМИ сообщают об аресте 12-летнего подростка, который напал на пару геев в Ливерпуле. В полиции рассказали, что пара мужчин шла вечером по улице в районе Энфилд, когда им вслед группа подростков лет 12-15 стала кричать оскорбления, сообщает Itv.

Затем один из них кинулся на мужчин с ножом. В результате гомофобного нападения один получил серьезные травмы головы и шеи, второй – незначительную травму руки. Оба были госпитализированы.

12-летний парень сейчас находится под стражей, его будут допрашивать

Как отмечает Sky News, это уже второе гомофобное нападение в Великобритании за последние недели. Недавно в Лондоне группа подростков напала в автобусе на двух подруг — молодых женщин.

Сначала они говорили в их адрес непристойности и просили их поцеловать, а затем напали на подруг с кулаками, разбив их лица в кровь.

В результате пятеро подростков в возрасте от 15 до 18 лет были задержаны по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.