Володин: Россия покинет ПАСЕ, если не получит полноценные права

Ограничение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет означать ущемление прав россиян. Также Россия покинет ПАСЕ, если не получит полноценные права. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ в ночь с 24 на 25 июня приняла резолюцию, пригласив делегацию Российской Федерации участвовать в июньской сессии. При этом сохраняется возможность оспаривания полномочий делегации. Россия, в свою очередь, подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду, 26 июня, рассказал, что, если будут какие-то решения, направленные на ограничение полномочий российской делегации, это будет расценено как ограничение прав граждан России.

По словам спикера Госдумы, звучат "безумные предложения" о не допуске России в мониторинговые группы, об отсутствии возможности выступать с докладами, возглавлять комиссии и рабочие группы. Также известны другие решения, которые "ставят крест на самом понятии парламентаризма, демократии". Вячеслав Володин отметил, что Парламентская ассамблея должна быть самой открытой организацией, в которой уместен диалог.

Спикер Госдумы поставил ультиматум: "Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы". Парламентарии, в свою очередь, поддержали данное решение аплодисментами, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 25 июня, по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы. Комитет по правилам и регламенту, а также комитет по мониторингу подготовят доклад по полномочиям делегации в течение суток.