Грабители с мешком наркотиков открыли ураганный огонь по полицейским в Новом Орлеане

Перестрелкой в голливудском стиле завершился дерзкий налет уроженцев Индианаполиса на аптеку в Новом Орлеане, откуда они попытались вынести целый мешок наркотических средств, сообщает Fox 8. Нательные камеры зафиксировали опасную стычку с прибывшими на вызов полицейскими.

Восемнадцатилетний Алан Парсон и 26-летний Ричард Сансбери ворвались в аптеку на Притания-стрит около 11 часов утра 17 июня. Связав руки фармацевту, они заставили его отдать ключ от сейфа, где хранятся наркотические вещества, но пока выгружали препараты, мужчина успел нажать тревожную кнопку.

Далеко уйти злоумышленникам не удалось — завидев полицейских они, забежали в соседний супермаркет, но фактически оказались в ловушке, поскольку все служебные выходы были заблокированы. Бросив мешок с препаратами, налетчики открыли огонь по стражам порядка, рассчитывая открыть себе путь к бегству, но идея оказалась провальной.

Приятелям удалось ранить одного полицейского в плечо, однако и сами они получили несколько пуль. В общей сложности было произведено свыше 40 выстрелов, Парсона задержали на парковке перед супермаркетом, а вот истекавший кровью Сансбери еще несколько часов скрывался от правоохранителей, пока те не вышли на его след с помощью служебных собак.

На время расследования трое полицейских отстранены от работы, хотя их начальник заявил, что считает оправданным применение оружия.