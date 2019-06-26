Криминалисты установили, кто из сыновей экс-вратаря "Трактора" убил собственную мать

Криминалисты смогли установить, кто из сыновей известного российского хоккеиста Максима Соколова предположительно виновен в убийстве собственной матери, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на канал "112".

Экспертам удалось установить предполагаемого виновного в убийстве жены экс-вратаря челябинского "Трактора". Они считают, что все удары ножом женщине, скорее всего, нанес вовсе не старший сын, как гласила первоначальная версия, а младший — Арсений.

"Эта версия давно стала основной, но улик было недостаточно, а единственный свидетель, чудом выживший, не мог говорить. Теперь самого младшего Соколова ждёт статус обвиняемого, новая мера пресечения и психиатрическая экспертиза".

Следствие предполагает, что на преступление подростка могла толкнуть зависть к старшему брату. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, новости о жестоком убийстве потрясли всех в начале лета. 13 июня в коттедже поселка Новая Романовка в Ленинградской области обнаружили мертвой женщину с многочисленными ножевыми ранениями. Также был ранен старший сын хоккеиста. 18-летний юноша был госпитализирован в больницу.