Пропавшая балерина и кости в Косино: есть ли связь, или Ольга Демина сбежала?
В "Прямом эфире" – шокирующие подробности истории о пропаже балерины Большого театра Ольги Деминой. Она бесследно исчезла пять лет назад, в 2014 году. А в мае в лесопарке Косино, что недалеко от подмосковного Реутова, куда якобы переехала перед исчезновением балерина, были обнаружены человеческий череп и кости.
Следователи предполагают, что это могут быть останки Ольги. Подозрение пало на ее то ли любовника, то ли просто друга Малхаза Джавоева: сигнал его телефона был зафиксирован в месте страшной находки.
Через некоторое время после того, как он оказался под подозрением, Джавоев сбежал за границу, но его задержали в Германии, где он скрывался под чужим именем.
Сейчас он находится в СИЗО, при этом адвокат Джавоева рассказывает о том, что там его подзащитного избивают.
Сам подозреваемый утверждает, что Ольга была знакома с его женой, и он считал балерину своей "сестрой", помогал ей. При этом он рассказывает, что балерина брала кредиты, не погашая предыдущие.
Мать балерины, которая все эти годы пыталась узнать о судьбе дочери, в свое время слышала от Джавоева только хорошие слова, но когда через полмесяца после пропажи Ольги позвонила Малхазу, то он обругал и ее, и Ольгу последними словами.
Кроме того, уверяет мать балерины, он сказал: "Вы никогда ее не найдете, как ни пытайтесь". Мать Ольги также обращает внимание на тот факт, что незадолго до пропажи Джавоевы перевезли ее дочь из хорошей квартиры в московском районе Жулебино, где были видеокамеры и консьержка, в подмосковный Реутов — в дом, которые не оснащен системой видеонаблюдения.
По ее мнению, это было сделано "с дальним прицелом", поскольку оттуда проще было "пропасть".
Тем временем, хозяйка квартиры, которую незадолго до исчезновения снимала балерина, вспоминает, что та намекала ей, что скоро съедет и якобы ей предложили контракт за границей.
В связи с пропажей балерины в студии всплывают и имена поклонников и любовников Ольги. Кому-то она не ответила взаимностью, несмотря на роскошные подарки, с кем-то вместе была, но рассталась.
Мог ли кто-то из бывших мужчин балерины стать причастным к ее исчезновению или убийству? Ее ли кости нашли в лесопарке нынешней весной?
Имеют ли отношение к исчезновению Ольги взятые на ее имя банковские кредиты? Почему до сих пор не предъявлены обвинения Малхазу Джавоеву, если есть веские основания предполагать, что он невиновен?
Попытки распутать эту трагическую историю предприняли знавшие Ольгу люди, ее мать, гости в студии и ведущий "Прямого эфира" Андрея Малахов.
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