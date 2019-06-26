Дмитрий Комбаров после ухода из "Спартака" присоединился к "Крыльям Советов"

Российский защитник Дмитрий Комбаров, ранее покинувший московский "Спартак", присоединился к самарским "Крыльям Советов". 32-летний футболист прилетел в Австрию, где самарцы проводят предсезонный сбор.

Как сообщает Спорт24.Ru, Комбаров должен был прибыть в расположение команды после подписания контракта. Однако официально о заключенном сторонами соглашении не объявлено.

Напомним, что Комбаров покинул "Спартак" накануне по обоюдному согласию сторон. Это произошло в один день с расторжением контракта с Денисом Глушаковым. Комбаров выступал за "Спартак" на протяжении девяти лет, став с красно-белыми чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.