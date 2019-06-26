Путин призвал не прятать от водителей камеры на дорогах

Задача установленных на автодорогах видеокамер — снижение аварийности и спасение жизни людей, поэтому нельзя специально прятать их, чтобы подвести водителей под штраф, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата", — пояснил глава государства, выступая на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

Президент потребовал навести порядок в этой области и выразил надежду, что будет услышан не только участниками совещания, но и за пределами Кремля, передает ТАСС.