Семак стал лауреатом премии "Лучший тренер года"

Российский футбольный союз подводит итоги сезона 2018/19 в чемпионате России по футболу. Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим наставником года. Вместе с сине-бело-голубыми он в минувшем сезоне стал чемпионом страны.

В свою очередь, "Зенит" был признан лучшей командой года, а его нападающий Артем Дзюба получил главный приз в номинации "Лучший футболист года", сообщает официальный сайт РФС. Лауреатом премии "Надежда", которая вручается лучшему игроку до 21 год, стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

Отдельно был отмечен и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он был награжден премией "За вклад в развитие футбола". Напомним, что летом 2018 года он вместе в национальной командой добрался до четвертьфинала чемпионата мира.