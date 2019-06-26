Иранский двойник Месси обвиняется в совращении 23 женщин

Иранский футболист Реза Парастеш получил обвинения от 23 женщин в том, что он пытался их совратить. По их утверждениям, для этого мужчина пользовался своим внешним сходством с капитаном "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Сам Парастеш отверг все обвинения. "Эти новости настроили общество против меня и являются фейковыми, — цитирует иранца "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Omasport. – Если бы это оказалось правдой, то стало бы мировым скандалом. Не верьте этому, это неправда. Я сделаю все, чтобы бороться с клеветой и очистить свое имя".

Напомним, что Парастеш пользуется в Иране большой популярностью именно из-за того, что очень похож на аргентинскую звезду. После его появления в городе Хамадан город буквально встал на уши. А местная полиция его задержала за нарушение общественного порядка.