Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

У контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская 26 июня днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал штаб Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что по сигналу красных ракет с обеих сторон военнослужащие украинской армии покинули свои позиции. За мероприятием наблюдал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский.

В свою очередь, как рассказал представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов, сотрудники Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начали отвод сил и техники от линии соприкосновения.

Согласно решению контактной группы по Донбассу, обе стороны конфликта должны отвести свои части от ранее занимаемых позиций на два километра вглубь с обеих сторон.

