Турция получит комплексы "Триумф" в июле

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" для Турции готовы на 99%, сейчас идет отработка логистической составляющей, а первая поставка должна состояться в июле 2019 года. Об этом рассказал агентству "Интерфакс" глава "Рособоронэкпорта" Александр Михеев. Контракт будет выполнен в рекордные сроки, если учитывать скорость сборки ЗРК, добавил генеральный директор компании.

Напомним, Анкара объявила, что собирается приобрести российские комплексы в 2017 году. Это решение вызвало негативную реакцию у союзников Турции по НАТО. Штаты настаивают: С-400 не сможет работать вместе с американскими истребителями пятого поколения. Когда угрозы не подействовали, США прекратили подготовку турецких пилотов F-35.

СМИ сообщают, что в общей сложности Турция купила у России два дивизиона С-400 "Триумф" по 8 пусковых установок в каждом.