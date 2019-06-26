Очень хотел попасть в Крым: водитель промчался по мосту со скоростью 243 километра в час

На Крымском мосту зафиксировано максимальное нарушение скоростного режима. Водитель ехал со скоростью 243 километра в час.

"Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость", — сказал начальник центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, нарушитель скорости был оштрафован согласно требованиям правил дорожного движения.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автомобилей было открыто в мае прошлого года. Сейчас продолжается строительство железнодорожной части. Ее открытие запланировано на декабрь 2019 года.