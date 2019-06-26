Путин призвал к борьбе с лихачеством на дорогах

Большая часть ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, отметил президент России Владимир Путин. "Мы должны делать все для предупреждения опасного безответственного поведения на дорогах", — обратился Путин к собравшимся на заседании Государственного совета.

При этом глава российского государства отметил, что особую озабоченность вызывают нелегальные пассажирские перевозки, которые приводят к авариям. "Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизни граждан", — продолжил Путин на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Что касается злостных нарушителей правил дорожного движения, то одно из таких вопиющих нарушений зафиксировали видеокамеры Крымского моста, соединяющего Тамань и Крымский полуостров. Нарушитель на мосту разогнался до скорости 243 километра в час.

"Нельзя прятать камеры на опасных участках дорог", — особо подчеркнул Путин, отмечая, что важно предупреждение нарушений, а не только их фиксация.

При этом Путин подчеркнул, что в России общее количество ДТП снижается, однако 30 регионов испортили статистику, увеличив аварийность на дорогах.

Для снижения аварийности на дорогах все российские регионы должны принять программы развития местной дорожной сети до 2024 года, заявил Путин. И это должны быть не декларативные программы, а реалистичные. Президент пояснил, что общая протяженность дорог высшей первой категории увеличилась за последние 4 года на 2 тысячи 423 километра. При этом, в основном за счет федеральных трасс.

На федеральных трассах 83% дорог полностью соответствуют требованиям нормативов, хотя в 2010 году таких трасс было лишь 38,6%.

Но, продолжил Путин на Госсовете, который в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24", среди приличных региональных дорог не дотягивает и до половины.

Путин пояснил, почему программы должны быть рассчитаны на ближайшие 5 лет. Это позволит дорожным строителям планировать работу на долгий срок, загодя приобретать дорожную технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии.

"В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменения законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений", — признал президент.

В целом Путин охарактеризовал на Госсовете качество российских дорог одним словом: "Беда!"