Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 июня 201915:26

Авария с участием скорой помощи в Подольске попала на видео

YouTube

Водитель скорой помощи стал виновником столкновения с легковушкой в подмосковном Подольске, в результате которого пострадали три человека. Момент ДТП сняла камера регистратора.

 

Авария, как сообщалось ранее, произошла около пяти часов утра 23 июня на проспекте Ленина. На обнародованных кадрах видно (и слышно), что спешивший водитель реанимобиля выехал на перекресток по встречной полосе и на красный сигнал светофора, притом что у автомобиля не работала сирена.

Скорая, водитель которой периодически подавал сигналы, на полной скорости протаранила двигавшуюся наперерез Kia, после чего завалилась на правый бок. Из салона пострадавших вытаскивали очевидцы происшествия.

Травмы получили владелец Kia и два человека из салона служебной машины.

Сейчас

16:00

Трамп назвал Россию потенциальным противником

15:05

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

13:45

Медведев продлил продовольственное эмбарго до 2020 года

11:37

В Крыму утонули два десантника

11:20

Совфед одобрил приостановку ДРСМД

10:55

В Саратове ликвидирован игиловец, готовивший теракт

10:25

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал не прятать от водителей камеры на дорогах

Путин призвал не прятать от водителей камеры на дорогах

29 минут назад
Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

41 минута назад
Турция получит комплексы "Триумф" в июле

Турция получит комплексы "Триумф" в июле

1 час назад
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если не получит полноценные права

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если не получит полноценные права

1 час назад
Бронещит спас сотрудника ФСБ во время спецоперации в Саратове

Бронещит спас сотрудника ФСБ во время спецоперации в Саратове

3 часа назад
"В последний путь"? Красноярские выпускники получили торт с надгробиями

"В последний путь"? Красноярские выпускники получили торт с надгробиями

4 часа назад
Украинские диверсанты хотели убить "Ленина"

Украинские диверсанты хотели убить "Ленина"

3 часа назад
Топ-10 лучших ресторанов мира в 2019 году

Топ-10 лучших ресторанов мира в 2019 году

8 часов назад
РАН: вода в Байкале по-прежнему чистая, но ее лучше не пить

РАН: вода в Байкале по-прежнему чистая, но ее лучше не пить

1 час назад
Дело московского отравителя переквалифицировали с кражи на разбой

Дело московского отравителя переквалифицировали с кражи на разбой

4 часа назад
Жительница Саратова скончалась после укуса кладбищенской змеи

Жительница Саратова скончалась после укуса кладбищенской змеи

1 час назад
Скончался бывший гитарист "Песняров"

Скончался бывший гитарист "Песняров"

4 часа назад
Археологи раскопали останки русского философа Бориса Чичерина

Археологи раскопали останки русского философа Бориса Чичерина

1 час назад
РФС узаконил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

РФС узаконил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

2 часа назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

1 час назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

3 часа назад
"Невидимую" селфи-камеру для смартфонов представили официально

"Невидимую" селфи-камеру для смартфонов представили официально

1 час назад
Медики назвали новую опасность трудоголизма

Медики назвали новую опасность трудоголизма

1 час назад
В Ливерпуле арестован 12-летний парень, напавший с ножом на геев

В Ливерпуле арестован 12-летний парень, напавший с ножом на геев

1 час назад
Российские инженеры представили проект авианосца на 100 летательных аппаратов

Российские инженеры представили проект авианосца на 100 летательных аппаратов

1 час назад
Грабители с мешком наркотиков открыли ураганный огонь по полицейским в Новом Орлеане

Грабители с мешком наркотиков открыли ураганный огонь по полицейским в Новом Орлеане

2 часа назад
Европейские игры. Копилка сборной России пополнилась двумя бронзами

Европейские игры. Копилка сборной России пополнилась двумя бронзами

2 часа назад
Штраф за закрытый грязью номер поднимут в 10 раз

Штраф за закрытый грязью номер поднимут в 10 раз

2 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

3 часа назад
Братья Кокорины будут отбывать срок в одной колонии

Братья Кокорины будут отбывать срок в одной колонии

3 часа назад
На Украине в депутаты вновь рвется Дарт Вейдер

На Украине в депутаты вновь рвется Дарт Вейдер

3 часа назад
Lightyear One - электромобиль, который ездит бесплатно

Lightyear One - электромобиль, который ездит бесплатно

3 часа назад
Не сработали подушки: водитель Kia погиб в лобовом столкновении с "Газелью" в Уфе

Не сработали подушки: водитель Kia погиб в лобовом столкновении с "Газелью" в Уфе

4 часа назад
В России стали меньше хулиганить

В России стали меньше хулиганить

4 часа назад
В Крыму утонули два десантника

В Крыму утонули два десантника

4 часа назад
Чернополосые капуцины живут в собственном "каменном веке" уже три тысячи лет

Чернополосые капуцины живут в собственном "каменном веке" уже три тысячи лет

4 часа назад
Совфед одобрил приостановку ДРСМД

Совфед одобрил приостановку ДРСМД

4 часа назад
Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)

Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)

5 часов назад
Малыш провел два дня с умершим отцом

Малыш провел два дня с умершим отцом

5 часов назад
Вести.net: VisionLabs представила биометрический терминал для распознавания лиц

Вести.net: VisionLabs представила биометрический терминал для распознавания лиц

5 часов назад
Как это устроено: альтернатива Альпам или эко-поселок на Алтае

Как это устроено: альтернатива Альпам или эко-поселок на Алтае

5 часов назад
Lightyear One: "солнцемобиль" с запасом хода больше, чем у Tesla

Lightyear One: "солнцемобиль" с запасом хода больше, чем у Tesla

6 часов назад
Хорошавин отправился в колонию

Хорошавин отправился в колонию

7 часов назад
Шедевр Караваджо продали до начала торгов

Шедевр Караваджо продали до начала торгов

7 часов назад
Скончался режиссер Валерий Харченко

Скончался режиссер Валерий Харченко

10 часов назад
Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды

Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды

11 часов назад
Бывший директор компании, строившей космодром Восточный, осужден условно

Бывший директор компании, строившей космодром Восточный, осужден условно

12 часов назад
Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

16 часов назад
"Демократия в лучшем виде": Иллинойс полностью легализовал марихуану

"Демократия в лучшем виде": Иллинойс полностью легализовал марихуану

17 часов назад
Стерильность не спасает: лекарственно-устойчивыми бактериями пациента могут заразить больничные насекомые

Стерильность не спасает: лекарственно-устойчивыми бактериями пациента могут заразить больничные насекомые

21 час назад
Секреты кончились: новый Land Rover Defender "засветился" без камуфляжа

Секреты кончились: новый Land Rover Defender "засветился" без камуфляжа

23 часа назад
Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета

Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета

23 часа назад
Что почем? Самый доступный дизель в России

Что почем? Самый доступный дизель в России

25.06.2019 13:20
Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

25.06.2019 12:18
Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6

Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6

25.06.2019 12:02
Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

25.06.2019 10:55
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55