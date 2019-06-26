Авария с участием скорой помощи в Подольске попала на видео

Водитель скорой помощи стал виновником столкновения с легковушкой в подмосковном Подольске, в результате которого пострадали три человека. Момент ДТП сняла камера регистратора.

Авария, как сообщалось ранее, произошла около пяти часов утра 23 июня на проспекте Ленина. На обнародованных кадрах видно (и слышно), что спешивший водитель реанимобиля выехал на перекресток по встречной полосе и на красный сигнал светофора, притом что у автомобиля не работала сирена.

Скорая, водитель которой периодически подавал сигналы, на полной скорости протаранила двигавшуюся наперерез Kia, после чего завалилась на правый бок. Из салона пострадавших вытаскивали очевидцы происшествия.

Травмы получили владелец Kia и два человека из салона служебной машины.