Давление в Москве может побить рекорд 63-летней давности

В Москве резко упадет атмосферное давление.

На сайте "Метеоновости" сообщается, что 28 июня давление составит 730 миллиметров​​​ ртутного столба. Таким образом, может быть побит рекорд 1956 года, когда давление было 732 миллиметра. Затем давление начнет постепенно расти и повысится на 10 единиц, но все равно останется ниже нормы.

Из-за таких перепадов самочувствие может ухудшиться не только у метеочувствительных людей, но и у вполне здоровых. В связи с этим рекомендовано ограничить физические нагрузки и не переутомляться.

Как сообщалось ранее, на столицу надвигается похолодание. Если на прошлой неделе было по-летнему жарко и столбики термометров поднимались выше 30 градусов, то к концу этой недели будет около 15 градусов. Это на 8 градусов ниже средней климатической нормы.