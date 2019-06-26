Александр Рапопорт связал психиатрию с актерством и поведал о пользе тюрьмы

Александр Рапопорт с детства мечтал о профессии актера, но первую свою роль сыграл только в 57 лет. А до этого судьба водила его путями, которые были очень далеки от профессии, о которой он грезил.

Сначала против того, чтобы он шел в актеры, был его знаменитый отец, затем – жена. Александру по настоянию отца пришлось получать "нормальную" профессию, и он поступил в медицинский, став высокопрофессиональным психиатром.

Во время работы ординатором в больнице имени Кащенко у него появились свои пациенты, но поскольку Рапопорот стал, по его признанию, "снимать страшные диагнозы и ставить другие", это вызвало недопонимание старших коллег. А еще он отказывался признавать нездоровыми призывников, уклонявшихся от службы в армии.

В итоге в один далеко не прекрасный день за Александром пришли. Психотерапевта арестовали по политической статье. В тюрьме он просидел в тюрьме четыре года.

По признанию Рапопорта, за это время, оставшись с собой один на один, он вдоволь наобщался с самим собой.

Этот непростой жизненный опыт пригодился ему уже гораздо позже, в 2006 году, когда Рапопорта пригласили на роль вора в законе в телесериале "Зона", которую он блестяще исполнил.

После освобождения из тюрьмы Александр уехал в США, где реализовалась "американская мечта": из простого эмигранта он быстро превратился в успешного, востребованного психиатра.

Однако, признается Рапопорт в "Судьбе человека", тоска никогда не покидала его. Вернувшись в Россию уже на шестом десятке он все-таки реализовал мечту детства – стал актером. И тоже успешным.

Сейчас, анализируя свой жизненный опыт и связь двух профессий, Александр говорит, что между психотерапией и актерством особой разницы не видит.

По его словам, "это две грани одной профессии", главная суть которых – разобраться в человеке и сделать так, чтобы человеку стало хорошо.

"Хороший психотерапевт пациенту ставит новую роль, а хороший актер, выходя на сцену, несет психотерапевтическую миссию", – рассуждает Александр Рапопорт.

Какие еще психологические выводы сделал актер-психотерапевт из своего жизненного, в том числе тюремного, опыта? Какие любопытные факты из жизни своего знаменитого отца вспоминает его не менее известный сын? Почему говорит, что жениться надо рано? Как вспоминает первую встречу с Люсей? В чем секрет их более полувекового счастливого брака? И что помогло Александру, несмотря на протесты жены, детей и солидный возраст, кардинально изменить жизнь и все-таки стать актером?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" Александр Рапопорт.