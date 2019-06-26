КС Молдавии в полном составе ушел в отставку

Судьи Конституционного суда Молдавии приняли решение в полном составе уйти в отставку.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в КС республики. Отмечается, что до выборов нового состава административно руководить Конституционным судом будет один из судей, Вячеслав Запорожан.

Президент Молдавии Игорь Додон одобрил это решение, подчеркнув, что это долгожданный и единственно разумный выход из ситуации. Он призвал правительство и парламент в ближайшее время провести выборы новых судей в КС, причем, по словам главы государства, кандидаты должны подбираться по принципам неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и объективности.

Ранее Додон сообщил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда Молдавии. В частности, судьи нарушили Конституцию, начав процедуру отстранения от должности президента республики с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в Конституционном суде.

20 июня председатель КС Михай Поалелунжь подал в отставку. Додон и премьер-министр страны Майя Санду призвали остальных судей последовать его примеру.