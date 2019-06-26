Вернуть к жизни: в Кожевниках откроют новый центр реабилитации наркозависимых
В Москве готовится к открытию новый центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков. Работать он будет при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Вернуться к нормальной жизни там будут помогать и психологи, и священники.
Он откровенно и спокойно рассказывает, как пил месяцами, пока были средства, как воровал водку, когда деньги кончились. И вдруг сбивается и с комом в горле признается: чуть ведь не умер.
Константин Мельников неделю назад вернулся из церковного реабилитационного центра, который находится под Кинешмой при Свято-Георгиевском храме. Пробыл там больше года.
- Был такой момент что хотелось все бросить и уехать?
- Да, конечно. В первую неделю по несколько раз в день.
Вылечиться в таких центрах помогают психологи и священники. Реабилитация делится на три этапа: найти себя, прийти к Богу, вернуться к людям.
"Недуг настолько сильный, что даже давая обещание своим ближним и себе — честное слово, что я завтра не буду — человек реально сил таких не имеет. Поэтому обещания не заканчиваются ничем хорошим, положительным. Вот когда он рассказал, что все попробовал, я уже понимает, что сам помочь себе не может, тогда это значит, что он уже готов к тому, чтобы мы оказали помощь", — объясняет иерей Олег (Тогобецкий), настоятель храма Живоначальной Троицы в Кожевниках.
Ей 24 года. Просит не называть имени и не показывать лица. За плечами 6 реабилитационных центров, 4 наркологических больницы. Через месяц эта девушка придет в новый амбулаторный центр при храме Живоначальной Троицы в Москве.
Ремонт почти закончен. В небольшом помещении разместятся кабинеты для индивидуальной и групповой работы. Лечить душу зависимым от наркотиков и алкоголя будут лекциями, кино, арттерапией.
"После годовой реабилитационной программы нужна поддержка, чтобы приехав домой, не вляпаться в какие-то истории. Нужна терапевтическая безопасная среда, куда можно прийти после тяжелого дня и получить опыт, как преодолевать все эти сложности", — объясняет Алексей Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви.
Кадры из Белгорода: на реабилитации в центре "Воскресение" находятся 18 человек. А вот так проходят групповые занятия в центре в деревне Сидорово в Раменском районе Подмосковья. Всего бесплатную помощь сегодня оказывают в 70 подобных центрах по всей стране. Они есть в Ленинградской, Псковской, Тверской областях, в Екатеринбурге и Воронеже. На реабилитации 600 человек. И половина из них, говорят служители церкви, после лечения точно вернутся к здоровой жизни.
Реабилитационный центр в Кожевниках откроется в августе. Он станет первым в Москве стационаром при храме. Работать будет 7 дней в неделю. Прийти сюда сможет любой человек независимо от вероисповедания, прописки и гражданства.
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