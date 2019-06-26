Трамп считает Россию потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп не считает Россию нынешним противником Америки. При этом он говорит о ее потенциале в данном контексте.

Такое мнение лидер США высказал во время обсуждения ситуации с выплатами странами НАТО своих взносов в бюджет организации. По словам Трампа, Германия платит России миллиарды, в том числе миллиарды долларов за энергетику, но при этом германская сторона считает, что США должны защищать их. "А Германия отказывается платить. Они не платят НАТО то, что они должны платить", — отметил Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс бизнес", сообщает ТАСС.

При этом глава США подчеркнул, что Россия в данном случае является не нынешним, но потенциальным противником, от которого Америка, как предполагается, должна их защищать.