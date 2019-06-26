G20: в МИД рассказали о встречах Путина с Мэй и Трампом

Владимир Путин встретится с Терезой Мэй в рамках саммита G20. Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, встреч российского и британского лидеров не было с 2016 года. Поэтому нынешние переговоры очень важны.

Основными темами разговора Путина и Мэй станут отношения двух стран, пишет агентство "Интерфакс". Главы государств "наметят дальнейшие шаги по нормализации политического диалога".

Что касается встречи с Дональдом Трампом, то она должна состояться 28 июня в 14:00. Переговоры займут около часа и пройдут в одном из помещений выставочного центра, где будет проходить саммит G20, заявил Ушаков.

Кроме того, Владимир Путин обсудит с Эммануэлем Макроном вопросы урегулирования украинского конфликта. Об этом же Владимир Путин будет говорить на встрече с Ангелой Меркель. Другими не менее важными темами станут ситуации вокруг Ирана и Сирии.