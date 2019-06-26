Поругавшийся с возлюбленной китаец жестоко избил женщину на улице

Направлявшая домой жительница китайского Даляня попала под горячую руку пьяного мужчины, перед этим поругавшегося со своей девушкой. Камера наблюдения зафиксировала жестокую расправу, которая всколыхнула соцсети Поднебесной.

Нападение произошло ранним утром 22 июня — на кадрах видно, как 31-летний Ван неожиданно наносит удар по лицу шедшей ему навстречу 29-летней У, после чего начинает бить ее руками и ногами по голове. Когда жертва потеряла сознание, мужчина попытался ее раздеть, но в итоге оттащил ее за волосы в сторону, а сам убежал.

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными синяками и ссадинами и спустя пару дней выписали. В разговоре с полицейским она заявила, что не помнит лица нападавшего, сообщает NTDV.com.

Волна негодования поднялась 24 июня, когда запись с камеры наблюдения облетела местные соцсети, при этом автор ролика не уточнил город, где произошло нападение. Полицейские провинций Сычуань, Гуандун и Ляонин одновременно взялись за поиски злоумышленника, а спустя сутки правоохранители Даляня сообщили о том, что кадры, вероятнее всего, были сделаны в их городе.

Подозреваемого быстро нашли, сам он признался, что был сильно пьян после вымотавшей его эмоционально беседы с возлюбленной. Меру пресечения мужчине изберут в четверг, пока же юристы гадают, какое наказание грозит агрессору. Максимальный срок — пять лет, минимальный — 15 суток административного ареста и штраф.

