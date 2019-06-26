Евгений Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона

Российский теннисист, 217-я ракетка мира Евгений Карловский в полуфинале квалификации Уимблдона в двух сетах за один час шесть минут обыграл представителя Испании Педро Мартинеса Портеро со счетом 6:3, 6:3.

Россиянин 13 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи, а у испанца, занимающего 127-е место в рейтинге ATP, два эйса и две двойные ошибки.

Таким образом, Карловский вышел в финал квалификации турнира, где ему будет противостоять победитель матча Хироки Мория (Япония, 255) – Андреа Арнадбольди (Италия, 209).