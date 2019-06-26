Евронаркосиндикат: Плахотнюк и Цуца гнали гашиш из Северной Африки тоннами

МВД России сообщает о том, что следователями ведомства установлены новые фигуранты уголовного дела о транснациональном наркосиндикате, к которому напрямую был причастен бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, а также его доверенное лицо — профессиональный спортсмен Константин Цуца.

Как отмечается в сообщении на сайте МВД, им 26 июня заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений по "наркотическим" статьям. В том числе — по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что российские полицейские расследуют уголовное дело в отношении транснационального преступного сообщества, которое организовало контрабандные поставки особо крупных партий гашиша из Северной Африки (транзитом через страны ЕС) в страны СНГ, а также их незаконный сбыт, в том числе на территории России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечает, что Плахотнюк, используя имевшиеся ранее у него инструменты влияния в Молдове, "вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии".

Более того: по имеющейся у следователей МВД РФ информации, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам.

В результате спецоперации "Пиренейский излом", которая проводилась с августа 2012-го по июнь 2019 года, российским правоохранителям совместно с коллегами из Молдавии, Белоруссии и Испании было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката, а из незаконного оборота изъято свыше тонны гашиша.

Ранее сообщалось, что в результате политического кризиса в Молдавии олигарх-наркобарон Владимир Плахотнюк бежал с родины через Украину в Лондон.