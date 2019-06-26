Уникальная Библия Пискатора выставлена в Третьяковской галерее

Настольная книга русских иконописцев — Библия Пискатора — впервые выставляется в Третьяковской галерее. Уникальному голландскому изданию почти 400 лет.

Библия Пискатора — настольная книга русской иконописи — под толстым стеклянным колпаком. Возраст почти 400 лет. Полистать можно лишь страницы оцифрованной версии.

Учебник, энциклопедия и своего рода архив всех значимых иллюстраций библейских сюжетов, на профессиональном языке — увраж. Альбом Класа Янса Висхера (на латыни Пискатора) — это сборник гравюр, который перевел стандартную текстовую Библию на язык живописи.

"По сути дела, это была книга о всемирной истории, библейской истории. Каждое событие библейской истории воплощено в гравюру", — говорит Наталия Шередега, заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи.

С появлением увражей эволюционирует техника и мастерство. Плоские изображения становятся более реалистичными, появляется перспектива и светотень. Масштабной становится и композиция. Все эти приемы берут на вооружения иконописцы по всему миру.

Гравюры из Библии Писктора в одних случаях копировали один в один, в других лишь брали за основу. Но сходство очевидно. Вот, например, Тайная Вечеря из Вознесенского монастыря, а вот ее прообраз — гравюра по рисунку Криспина Ван де Брука.

По гравюрам расписывали соборы и храмовые комплексы. Некоторые художники повторяли даже не фрагменты, а целые циклы. Грандиозная икона из церкви Григория Неокесарийского состоит из несколько десятков сюжетов Библии Пискатора.

В залах Третьяковской галереи кураторы выставки постарались еще и восстановить историческую справедливость.

"У нас у всех в сознании еще с детских лет сформировалось клише о том, что настоящее окно в Европу распахнул Петр I. Но внедрение иконографии, стилистики западноевропейского искусства началось очень серьезно, системно и масштабно в эпоху царя Алексея Михайловича", — объясняет Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Теперь выставку открывают для всех посетителей. В главном корпусе в Лаврушинском переулке она пробудет до середины октября.