Европейские игры. Каменский завоевал золото в стрельбе из винтовки

Россиянин Сергей Каменский завоевал золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений на вторых Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

Российский спортсмен набрал 461,6 балла. Второе место занял Юрий Щербацевич (460,9) из Белорусии, а бронза досталась венгру Иштвану Пени (450,6).

Стоит отметить, что для Каменского эта медаль стала третьей на Играх в Белоруссии. Ранее он в паре с Юлией Каримовой одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте, а затем завоевал серебро в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

Напомним, сборная России с 59 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.