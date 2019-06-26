Тема:
Дело саудовского журналиста 1 час назад
Саудовская Аравия в ООН обвинена в убийстве Хашогги
В Женеве на сессии Совета ООН по правам человека спецдокладчик Организации Объединенных Наций по внесудебным казням Аньес Каламар представила доклад по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Как передает телеканал "Россия 24", в организации преступления обвиняются власти Саудовской Аравии, в том числе наследный принц Мухаммед бен Салман.
Каламар призвала ввести против него международные санкции, пока не будут предъявлены доказательства его невиновности. Кроме того, Совет ООН предлагает создать независимую комиссию для расследования дела Хашогги, а также структуру, которая на постоянной основе будет расследовать преступления против журналистов и правозащитников.
Власти Саудовской Аравии все обвинения отрицают и проводят собственное следствие. В Эр-Рияде признали, что Хашогги убили во время ссоры в консульстве 2 октября 2018 года в Стамбуле. Предполагаемые убийцы задержаны. Для пяти из них местная прокуратура потребовала смертной казни.
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