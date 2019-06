"Эвертон" выкупил у "Барселоны" права на Андре Гомеша

Английский футбольный клуб "Эвертон" выкупил у испанской "Барселоны" права на полузащитника сборной Португалии Андре Гомеша. Хавбек подписал соглашение с "ирисками", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Как сообщает пресс-служба ливерпульской команды, каталонцы выручили на продаже футболиста 22 миллиона фунтов стерлингов.

✍️ | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.



Welcome back, André! 💙https://t.co/haJbk2vDVE