"Эвертон" выкупил у "Барселоны" права на Андре Гомеша

Английский футбольный клуб "Эвертон" выкупил у испанской "Барселоны" права на полузащитника сборной Португалии Андре Гомеша. Хавбек подписал соглашение с "ирисками", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Как сообщает пресс-служба ливерпульской команды, каталонцы выручили на продаже футболиста 22 миллиона фунтов стерлингов.

✍️ | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.



Welcome back, André! 💙https://t.co/haJbk2vDVE — Everton (@Everton) 25 июня 2019 г.

Гомеш летом 2018 года на правах аренды перешел из "Барсы" в "Эвертон". В составе английского клуба Андре в минувшем сезоне принял участие в 29 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также на его счету 29 игр за сборную Португалии.