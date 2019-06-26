Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.

По словам Мантурова, Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, сообщает ТАСС. Глава министерства пояснил, что существует гостиничная классификация номеров. Приобретаются те номера, которые были свободны в городах в рамках проводимых мероприятий. "Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", — отметил Мантуров.

В опубликованном расследовании сообщается, что глава Минпромторга провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 миллиона рублей в сутки. Также в 2017 году он снимал номер в отеле Мехико почти за 479 тысяч рублей. В 2016 Денис Мантуров снял номер в китайском отеле почти за 327 500 рублей.

Глава Минпромторга отметил про публикацию, что не знает, на чем основывается мышление и обсуждение этой тематики. По его словам, у каждого ведомства есть процедура по отбору компаний, которые занимаются обслуживанием командировок, подбором гостиниц для проживания, перелетов или переездов.

Денис Мантуров рассказал, что количество выездов, осуществляемое ведомствами, в том числе и Минпромторгом, определяется заранее бюджетом министерства. Затем в ведомстве исходят из возможностей и параметров, которые согласовываются.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, связанный с расходами Мантурова, а переадресовал вопрос в правительство и само министерство.