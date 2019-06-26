Жириновский предложил создать Петроград

85 российских регионов — это слишком много, решил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 73-летний политик предложил новое территориальное деление России – 40 губерний по 5 миллионов человек населения каждая. Так, по его мнению. Проще управлять страной.

Это предложение Владимир Жириновский высказал на Госсовете по развитию автодорожной сети в России. Заседание Госсовета в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

При этом Жириновский вновь предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область с Санкт-Петербургом. Этот объединенный регион он предложил переименовать в Петроград. Впрочем, не понятно пока, как тогда будет выполняться принцип по 5 миллионов жителей на регион. В одной только Северной Пальмире проживает почти 5,5 миллиона жителей, а в Ленинградской области – еще почти 2 миллиона человек. С Москвой и Подмосковьем ситуация еще критичнее. Население Москвы официально давно перевалило за 12,5 миллиона человек, еще более 7,5 миллиона проживает в Московской области.

Свою идею о слиянии регионов Владимир Жириновский отстаивал на основе строительства дорог.

"Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?" – задал Жириновский почти риторический вопрос.

Он предложил бюджеты на строительство дорог сделать вне региональных бюджетов, сделать их внебюджетными.

"Иначе как перебрасывать деньги?" – задал еще один серьезный вопрос Владимир Жириновский.

Год назад Минэкономразвития предлагал разделить российскую территорию на 14 макрорегионов. В 2008 году Минрегионразвития предлагало разделить территорию страны на 7-10 экономических зон.