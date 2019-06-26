Сергей Кисляк: в ПАСЕ Россия не в гостях

"Все дебаты вокруг России в Парламентской ассамблее Совета Европы — это не столкновение между Россией и большинством стран-участниц организации. Это внутреннее столкновение тех, кто пытается подмять Россию, кто пытается украсть ассамблею для продвижения русофобской повестки", — заявил в эфире программы "60 минут" бывший посол России в США, а сейчас глава сенаторской части делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк. "У нас своя программа действий, и мы будем работать в соответствии с международным правом. Мы здесь не в гостях у одной из европейских стран, а находимся в международной организации, полноправным членом которой являемся. Все права депутатов, направленных из России, абсолютно неоспоримы", — подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос ведущего программы Евгения Попова о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Осаке, Сергей Кисляк сказал, что без прямого разговора руководителей двух стран находить общее понимание чрезвычайно трудно.

"Президенты обычно затрагивают те вопросы, которые их больше всего интересуют. Я думаю, что по этой схеме пройдет и разговор в Осаке. Правда, не уверен, что будут какие-то соглашения или большие договоренности, но сам факт встречи чрезвычайно важен. Еще очень важным результатом было бы поручение администрациям и правительствам обеих стран работать над проблемами, которые сегодня нас разъединяют, но где у нас есть общие интересы", — отметил Кисляк.

Дональд Трамп заявил накануне, что намерен встретиться с Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке в Японии", — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В Белом доме сообщили, что на саммите Путин и Трамп обсудят вопросы региональной безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, на Украине и в Иране. Лидеры также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноформатную встречу в Осаке. Песков добавил, что в настоящий момент продолжается работа по подготовке встречи, дата и место пока обсуждаются. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что подготовительная работа к подписанию документов не ведется.

Саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран пройдет с 28 по 29 июня.