Семак признан тренером года по версии РФС, Дзюба – лучшим игроком

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером минувшего сезона, его подопечный Артем Дзюба назван лучшим футболистом.

Семак возглавил "сине-бело-голубых" в мае 2018 года. Под руководством 43-летнего специалиста петербуржцы в чемпионате России сезона-2018/19 одержали 20 побед, четыре раза сыграли вничью, потерпели шесть поражений и с 64 очками стали чемпионами страны.

Стоит отметить, РФС назвал "Зенит" командой года, а футболисты Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос и Сердар Азмун вошли в список лучших игроков сезона.