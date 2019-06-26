Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян. Причем чаще всего жертвами обмана становятся люди более старшего возраста, а молодежь отличается критическим мышлением, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Проблема заключается в том, что ложь часто выглядит очень достоверно, считает Федоров. 61% процент респондентов отвечают, что могут заподозрить что-то неладное сразу, а вот 31% верят безоговорочно, пишет со ссылкой на главу ВЦИОМ агентство ТАСС.

Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" 25 по 30 июня. В мероприятии принимают участие около полутора тысяч компаний, которые выставляют 27 тысяч образцов свое продукции.