Путин и Макрон проведут переговоры на полях саммита в Японии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на полях G20 в Японии могут обсудить минский процесс по Украине с учётом действий нового руководства этой страны, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и Сирию.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он напомнил, что Москва и Париж оказывают содействие урегулированию конфликта в Донбассе, прежде всего, в рамках "нормандского формата" (в него входят Россия, Германия, Украина, Франция).

Ушаков отметил, что Путин и Макрон обсудят ядерную программу Тегерана, поскольку в общих задачах России и Франции – сохранить СВПД и не допустить развитие эскалации между Ираном и США и в регионе Персидского залива в целом.

Ожидается, что переговоры двух президентов состоятся в Осаке 28 июня. Саммит лидеров стран, входящих в "большую двадцатку" пройдет в этом японском городе 28-29 июня 2019 года.