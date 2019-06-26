Британские истребители проводили четыре российских самолета

Полет четырех российских военных самолетов над Балтийским морем 25 июня сопровождали истребители Eurofigher Typhoon британских Королевских ВВС. Они с 3 мая базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.

Сначала истребители поднимались на сопровождение летевшего в западном направлении у границ Эстонии над Финский заливом российского военного транспортника Ан-12, затем их заинтересовал разведывательный Ил-22 и два направлявшихся в Калининградскую область истребителя Су-27, сообщает "Интерфакс".

Это был десятый вылет британских истребителей для идентификации и сопровождения российских военных самолетов над Балтикой. Британцы сменили в Эстонии группу немецких пилотов.

С 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, вступили в НАТО, охрану их воздушного пространства осуществляют военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса на ротационной основе. Отряды ВВС стран НАТО базируются не только на эстонской авиабазе Эмари, но и в Литве на авиабазе Шауляй.