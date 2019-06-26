Чиновница посоветовала девушкам сначала рожать, а потом учиться

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девушкам поставить на первое место рождение ребенка, а не получение образования.

Во вторник, 25 июня, во Владимире в областном Доме молодежи состоялся круглый стол, в рамках которого обсуждались вопросы, посвященные поддержке материнства, детства и повышению рождаемости. Юлия Арсенина в своем выступлении высказала свое мнение насчет материнства. По ее словам, женщины должны рожать раньше, поскольку это будет полезно им самим, а также детям, сообщает местное издание "Зебра-ТВ".

Арсенина высказалась о том, что в наше время наблюдается тенденция того, что мамы настраивают своих детей на необходимость первоначально получить образование, а детей рожать потом. По мнению представителя департамента здравоохранения, "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". Это дает больше шансов на то, что женщина родит в принципе, а также влияет на количество ее детей.

Также Юлия Арсенина призвала матерей нормально относиться к тому, если их дочери забеременеют в раннем возрасте, поскольку "больше, чем дети, подарка в жизни быть не может".

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин дал оценку словам заместителя директора департамента здравоохранения. Он считает, что Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач, сообщает РИА Новости. "Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни", — отметил Сипягин, подчеркивая, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу.

Губернатор также сообщил, что в данной ситуации неправых нет, поскольку это вопрос личных приоритетов. По его словам, для государства очередность не столь важна. "Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости", — отметил Владимир Сипягин.