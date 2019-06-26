Новый дом, новая команда. Вратарь"Ромы" анонсировал переход в "Спартак"

Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли анонсировал свой переход в стан московского "Спартака", опубликовав в социальных сетях фотографию с домашнего стадиона "красно-белых".

"Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришел… Вперед, "Спартак", – написал 20-летний вратарь в Instagram, прикрепив фотографию с "Открытие Арены".

Стоит отметить, что "Спартак" о переходе Романьоли еще не объявил. По данным итальянских СМИ, футболист подписал с московской командой соглашение, рассчитанное на два года. Также сообщается, что "Рома" выручила на продаже вратаря порядка 2,5 миллиона евро.