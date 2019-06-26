ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российских делегатов

ПАСЕ отклонила ключевую поправку, которая препятствовала восстановлению полномочий российской делегации. Предлагаемая парламентариями Украины, Великобритании, Польши и Грузии поправка содержала следующую фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации". Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отметила, что поправка является неприемлемой, делая весь остальной текст резолюции невозможным.

ПАСЕ также отвергла и другое предложение группы деструктивных к России парламентариев, которые предложили добавить в текст резолюции Парламентской ассамблеи фразу, что ПАСЕ не ратифицирует (не подтверждает) полномочия российской делегации, поясняет "Интерфакс". Также не стали приниматься поправки, ограничивающие полномочия российской делегации.

Участие российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет зависеть от того, каков будет итоговый текст резолюции. Если в нем будут какие-либо предварительные условия по восстановлению полномочий российских делегатов, то они не станут участвовать в работе ПАСЕ.

Пока же, как заявил глава российской делегации, вице-спикер Думы Петр Толстой, присутствие российской делегации на летней сессии ПАСЕ говорит о готовности к диалогу. Но диалог, отметил Толстой, должен вестись на равных. Именно в ходе диалога можно обсуждать все спорные вопросы, подчеркнул глава российской делегации.

"Никогда и ни у кого не возникнет право давать уроки России. Потому что мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания. Сегодня Ассамблея, как и общественное мнение Европы, находится в плену украинской дезинформации, связанной с событиями последних пяти лет, — с сожалением отметил Петр Толстой. — Многие оценки, которые звучали на заседании от антироссийски настроенных делегатов, абсолютно несправедливы и не основаны на фактах. Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергнете эту руку, мы уйдем".

Попытки заболтать резолюцию и внести в нее различные поправки провалились. ПАСЕ полностью и безоговорочно подтвердила полномочия российской делегации, которая приступила к работе в Страсбурге. Теперь Россия сможет принять участие и в выборах руководства ПАСЕ.