Защитник ЦСКА Щенников перенес операцию и пропустит 12 недель

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, получивший внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки на одной из тренировок команды, перенес операцию в одной из клиник Мюнхена.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, срок восстановления футболиста составит ориентировочно 12 недель.

Напомним, Щенников – воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне в составе армейцев принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету десять матчей за сборную России.