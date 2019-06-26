В Янтарном крае появится мобильный путеводитель по театрам, концертным площадкам и другим культурным объектам. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

Проект будет реализован благодаря поддержке областного министерства культуры. Разрабатывать гид поручено Калининградскому областному драматическому театру. Пользователи смогут иметь под рукой информацию о работе пятнадцати театров, зоопарке, Доме культуры и народного творчества, областной филармонии и различных концертных залах, в том числе "Янтарь-Холле".

Кроме адресов и другой актуальной информации, касающейся работы объектов, в путеводителе можно будет найти подробные маршруты передвижения по городу с отдельным описанием для пешеходов и тех, кто предпочтет воспользоваться автомобилем или общественным транспортом.