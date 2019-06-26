Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 июня 201919:30

В Янтарном крае появится мобильный путеводитель по театрам

ГТРК "Калининград"

В Янтарном крае появится мобильный путеводитель по театрам, концертным площадкам и другим культурным объектам. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

Проект будет реализован благодаря поддержке областного министерства культуры. Разрабатывать гид поручено Калининградскому областному драматическому театру. Пользователи смогут иметь под рукой информацию о работе пятнадцати театров, зоопарке, Доме культуры и народного творчества, областной филармонии и различных концертных залах, в том числе "Янтарь-Холле".

Кроме адресов и другой актуальной информации, касающейся работы объектов, в путеводителе можно будет найти подробные маршруты передвижения по городу с отдельным описанием для пешеходов и тех, кто предпочтет воспользоваться автомобилем или общественным транспортом.

Текст: ГТРК "Калининград"

Сейчас

20:35

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

20:00

Начальник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

19:21

Суд арестовал московского отравителя

18:48

ПАСЕ отклонила главную антироссийскую поправку

16:00

Трамп назвал Россию потенциальным противником

15:05

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

13:45

Медведев продлил продовольственное эмбарго до 2020 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Итоги голосования: Россия снова в ПАСЕ, Украина ушла

Итоги голосования: Россия снова в ПАСЕ, Украина ушла

31 минута назад
Вину признал частично: московский отравитель отправлен под арест

Вину признал частично: московский отравитель отправлен под арест

57 минут назад
Начальник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Начальник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

18 минут назад
Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог

Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог

1 час назад
G20: в МИД рассказали о встречах Путина с Мэй и Трампом

G20: в МИД рассказали о встречах Путина с Мэй и Трампом

3 часа назад
Чиновница посоветовала девушкам сначала рожать, а потом учиться

Чиновница посоветовала девушкам сначала рожать, а потом учиться

1 час назад
Топ-10 лучших ресторанов мира в 2019 году

Топ-10 лучших ресторанов мира в 2019 году

13 часов назад
Евронаркосиндикат: Плахотнюк и Цуца гнали гашиш из Северной Африки тоннами

Евронаркосиндикат: Плахотнюк и Цуца гнали гашиш из Северной Африки тоннами

3 часа назад
Бронещит спас сотрудника ФСБ во время спецоперации в Саратове

Бронещит спас сотрудника ФСБ во время спецоперации в Саратове

8 часов назад
Пропавшая балерина и кости в Косино: есть ли связь, или Ольга Демина сбежала?

Пропавшая балерина и кости в Косино: есть ли связь, или Ольга Демина сбежала?

2 часа назад
Александр Рапопорт связал психиатрию с актерством и поведал о пользе тюрьмы

Александр Рапопорт связал психиатрию с актерством и поведал о пользе тюрьмы

4 часа назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

5 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

8 часов назад
10 человек пострадали во время взрыва в Вене

10 человек пострадали во время взрыва в Вене

1 час назад
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

1 час назад
Жириновский предложил создать Петроград

Жириновский предложил создать Петроград

2 часа назад
Семак признан тренером года по версии РФС, Дзюба – лучшим игроком

Семак признан тренером года по версии РФС, Дзюба – лучшим игроком

2 часа назад
Забеременеть в космосе? Замороженные сперматозоиды пережили микрогравитацию

Забеременеть в космосе? Замороженные сперматозоиды пережили микрогравитацию

2 часа назад
В подмосковной больнице 9 пациентов слегли после странных уколов

В подмосковной больнице 9 пациентов слегли после странных уколов

2 часа назад
Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

3 часа назад
МИД России ответил на американскую ноту протеста по делу Пола Уилана

МИД России ответил на американскую ноту протеста по делу Пола Уилана

3 часа назад
Руководство МХАТ: актеры дискредитировали общую кропотливую работу

Руководство МХАТ: актеры дискредитировали общую кропотливую работу

3 часа назад
Говорящая мумия: житель Тувы прожил месяц в берлоге с медведем и остался живым

Говорящая мумия: житель Тувы прожил месяц в берлоге с медведем и остался живым

3 часа назад
Трамп считает Россию потенциальным противником

Трамп считает Россию потенциальным противником

4 часа назад
Сквер раздора исключен из списка мест для строительства храма в Екатеринбурге

Сквер раздора исключен из списка мест для строительства храма в Екатеринбурге

4 часа назад
КС Молдавии в полном составе ушел в отставку

КС Молдавии в полном составе ушел в отставку

4 часа назад
Давление в Москве может побить рекорд 63-летней давности

Давление в Москве может побить рекорд 63-летней давности

4 часа назад
Очень хотел попасть в Крым: водитель промчался по мосту со скоростью 243 километра в час

Очень хотел попасть в Крым: водитель промчался по мосту со скоростью 243 километра в час

5 часов назад
Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

5 часов назад
Новый премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLS: российские цены

Новый премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLS: российские цены

5 часов назад
РАН: вода в Байкале по-прежнему чистая, но ее лучше не пить

РАН: вода в Байкале по-прежнему чистая, но ее лучше не пить

5 часов назад
Жительница Саратова скончалась после укуса кладбищенской змеи

Жительница Саратова скончалась после укуса кладбищенской змеи

5 часов назад
Турция получит комплексы "Триумф" в июле

Турция получит комплексы "Триумф" в июле

5 часов назад
"Невидимую" селфи-камеру для смартфонов представили официально

"Невидимую" селфи-камеру для смартфонов представили официально

5 часов назад
Археологи раскопали останки русского философа Бориса Чичерина

Археологи раскопали останки русского философа Бориса Чичерина

6 часов назад
Медики назвали новую опасность трудоголизма

Медики назвали новую опасность трудоголизма

6 часов назад
Европейские игры. Копилка сборной России пополнилась двумя бронзами

Европейские игры. Копилка сборной России пополнилась двумя бронзами

6 часов назад
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

7 часов назад
РФС узаконил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

РФС узаконил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

7 часов назад
Штраф за закрытый грязью номер поднимут в 10 раз

Штраф за закрытый грязью номер поднимут в 10 раз

7 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

7 часов назад
Украинские диверсанты хотели убить "Ленина"

Украинские диверсанты хотели убить "Ленина"

7 часов назад
Братья Кокорины будут отбывать срок в одной колонии

Братья Кокорины будут отбывать срок в одной колонии

7 часов назад
Не сработали подушки: водитель Kia погиб в лобовом столкновении с "Газелью" в Уфе

Не сработали подушки: водитель Kia погиб в лобовом столкновении с "Газелью" в Уфе

8 часов назад
В России стали меньше хулиганить

В России стали меньше хулиганить

8 часов назад
Чернополосые капуцины живут в собственном "каменном веке" уже три тысячи лет

Чернополосые капуцины живут в собственном "каменном веке" уже три тысячи лет

9 часов назад
"В последний путь"? Красноярские выпускники получили торт с надгробиями

"В последний путь"? Красноярские выпускники получили торт с надгробиями

9 часов назад
Скончался бывший гитарист "Песняров"

Скончался бывший гитарист "Песняров"

9 часов назад
Как это устроено: альтернатива Альпам или эко-поселок на Алтае

Как это устроено: альтернатива Альпам или эко-поселок на Алтае

10 часов назад
Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды

Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды

15 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55