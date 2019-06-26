Евгений Донской потерпел поражение в полуфинале квалификации Уимблдона

Российский теннисист, 129-я ракетка мира Евгений Донской в полуфинале квалификации Уимблдона в двух сетах за один час 22 минуты проиграл представителю Японии Ясутаке Учияме со счетом 6:7 (5:7), 2:6.

Донской трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт, а у японца, занимающего 182-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, Учияма вышел в финал квалификации турнира, где сыграет с австралийским теннисистом Джейсоном Кублером (189).