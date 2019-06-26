Итоги голосования: Россия снова в ПАСЕ, Украина ушла
За возвращение России в ПАСЕ проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, а воздержались при голосовании 15 делегатов. Таким образом, российская делегация вернулась к работе на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений", — подчеркнул глава группы Объединенных европейских левых в Ассамблее представитель Нидерландов Тини Кокс.
Делегации Украины, Польши, Грузии и Великобритании предлагали к резолюции 19 поправок, из которых была принята лишь одна, отмечает ТАСС. Эта поправка призывает Москву взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова, сотрудничать со всеми органами по наблюдению за соблюдением прав человека. Кроме того, в резолюции есть отсылки к резолюции 1990 (2014 года), 2034 (2015 года) и 2063 (2015 года), в которых речь, в частности, идет о возвращении Крыма и выполнения Минских договоренностей. Так же Москву авторы документа призывали отпустить задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе украинских моряков, немедленно заплатить взносы, а Россия платит самый большой взнос, в бюджет Совета Европы, сотрудничать в расследовании катастрофы Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом, что, кстати, Москва всегда сама и предлагала, а также не допустить нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества, особенно в Чечне.
Содержащиеся в резолюции зампред сенатского комитета по международным делам, глава делегации Совета Федерации в ПАСЕ Сергей Кисляк назвал лишь набором политических заявлений.
"Мы можем с ними соглашаться или не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня", — добавил он.
Ассамблея сделала предложение об открытом диалоге. Не позднее апреля 2020 года комитет по мониторингу ПАСЕ должен будет на сессию представить отчет, как Россия реагирует на эти призывы.
Возвращение российской делегации в ПАСЕ вывело украинских делегатов из себя и из зала. Украинская делегация, как и предсказывалось ранее, после принятия резолюции о возвращении России полномочий, покинула зал.
"Мы уходим", — сделал заявление депутат Рады Алексей Гончаренко, известный тем, что надевал в зале заседаний зеленые резиновые перчатки.
Вместе с Украиной летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы покинули также делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть польских делегатов. Они возвращаются в свои страны, чтобы обсудить на родине вопрос о том, как им работать дальше. Правда, в отличие от украинской делегации, никто из делегатов от этих стран никаких заявлений не делал.
Торжеством здравого смысла назвала возвращение прав российской делегации в ПАСЕ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Жесткая, последовательная российская позиция о недопустимости дискриминации национальных делегаций получила поддержку двух уставных органов Совета Европы — Комитета министров и, теперь, Парламентской ассамблеи. Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла", — констатировала глава верхней палаты российского парламента.
Она добавила, что восстановление полномочий России идет вразрез с санкционной политикой Запада к России. Она считает, что сделан первый шаг от той политики, которую Запад проводил последние 5 лет.
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