Начальник полиции подал в отставку из-за дела Голунова

Начальник полиции, замначальника УВД Западного административного округа (ЗАО) Москвы Игорь Петухов подал рапорт об отставке.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства подчеркнул, что Петухов подал рапорт после того, как в отставку ушел его шеф – начальник УВД ЗАО Москвы генерал Андрей Пучков.

Отмечается, что рапорт Петухова поступил в канцелярию министерства внутренних дел России, но пока не подписан.

Отставки в московской полиции начались после скандального дела Голунова – по представлению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева своих постов лишились начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал полиции Юрий Девяткин и его подчиненный, генерал Пучков.

6 июня 2019 года корреспондент базирующегося в Латвии онлайн издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД ЗАО Москвы на Цветном бульваре столицы по обвинению в торговле наркотиками в крупном размере.

Голунов отрицал обвинение, утверждая, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

В итоге 11 июня на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста.

Колокольцев заявил о проведении расследования службой собственной безопасности МВД с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.