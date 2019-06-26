Футболисты "Чертаново" забили семь безответных мячей в ворота старейшей команды мира

В рамках товарищеского матча "Чертаново" на домашнем поле разгромило старейшую команду мира – "Шеффилд". Футболисты столичной команды отправили в ворота англичан семь безответных мячей.

У победителей встречи по два мяча забили Владислав Сарвели (4-я и 16-я минуты) и Александр Конев (52, 63), а также по разу отличились Юрий Завезен (13), Дмитрий Ципченко (29) и Леонид Герчиков (79).

Стоит отметить, что для "Шеффилда" эта встреча стала второй в России, ранее старейший клуб мира на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве проиграл местному "Торпедо" со счетом 0:5.