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Ситуация на Украине 6 минут назад
Видео с танцующим для Коломойского Зеленским: на Украине началась война компроматов
Улицы Бандеры и Шухевича в Киеве суд постановил переименовать обратно. Одновременно в Харькове неизвестные посрывали свежеустановленные таблички с названием проспекта маршала Жукова. При этом, с приближением выборов в Верховную раду, число желающих разыграть антироссийскую карту растет. Но помимо традиционной для Порошенко темы, похоже, начинается война компроматов. В Интернет кто-то выложили видео с Зеленским танцующим для Коломойского.
Перечеркнутая черной краской табличка с фамилией Ватутина и надпись "Шухевича" ниже — пожалуй, единственное, что напоминает о попытке переименовать эту улицу Киева. Решение властей города о присвоении улице имя главнокомандующего УПА (запрещена в России) местные жители игнорировали два года. Память генерала Ватутина, освобождавшего Киев во время Великой Отечественной, все это время здесь бережно хранили.
"Не нужно вражду сеять среди народа", — считает житель украинской столицы.
"Это ничего не изменит в жизни людей, жизнь людей от переименования лучше не станет", — мудро замечает киевлянка.
Инициатором возврата названия улиц была правозащитница Елена Бережная.
"Мы доказали, что Московский проспект не попадает под декоммунизацию. Московия, XI век, Киевская Русь. Название Московский и Советский Союз – это не идентичные понятия", — подчеркивает директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.
Мэр Киева Виталий Кличко при этом 26 июня пообещал, что будет добиваться возвращения новых названий — Бандеры и Шухевича. Появятся ли на улицах какие-то еще обновления, не уточнил. До парламентских выборов — меньше месяца. Кандидаты стараются как могут. Порошенко снова приехал в единственную область Украины, где он победил на президентских выборах, во Львов. Новый образ: снял галстук, спустился к народу. То с цветочницами сфотографируется, то помашет проезжающему трамваю — внутри, кажется, никто так и не понял кому он махал. При этом лозунги все те же: санкции против России.
"Я твердо убежден, что сейчас надо сконцентрировать усилия всех дипломатичных служб Украины, усилия президента, усилия парламентской дипломатии, чтобы сохранить другие виды санкций", — заявил президент Украины Петр Порошенко.
Его конкурент в борьбе за места в парламенте Юрий Бойко, наоборот, выступает за налаживание отношений с Россией.
"Без восстановления нормальных отношений с РФ будет ухудшение экономики, продолжение войны. Это реальная угроза. Потеря рабочих мест — уезжают люди. Это реальная угроза. Драконовские тарифы — это тоже реальная угроза", — подчеркнул сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!" Юрий Бойко.
Счет зарегистрированных кандидатов уже идет на тысячи. А точнее 5 тысяч 845. Одних только однофамильцев Зеленского сразу восемь. Есть и вымышленные герои.
- Темный кандидат в депутаты. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дарта Вейдера участником предвыборной гонки. Он баллотируется в Одессе, хотя сам проживает в Киеве, — рассказывает диктор телевидения новости из ЦИК Украины.
Сегодня же на Украине открыли дорогу партии Саакашвили, которой ранее отказали в регистрации. Суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы для регистрации кандидатов от его партии. Сам Саакашвили пока в основном критикует старого врага Порошенко.
"Он свой час потерял, чтобы построить новую Украину, — заявил Михаил Саакашвили. — Я умаю, что он не попадет в новый парламент. Я не вижу, чтобы он попал — какая-то бедная несчастная кампания".
Каким будет результат партии Зеленского "Слуга народа", до сих пор неясно. Сегодня одно из украинских изданий опубликовало видео, записанное предположительно в феврале 2017 года, где Зеленский с коллегами по "Кварталу 95" танцует, записывая ролик-поздравление для олигарха Игоря Коломойского, зависимость от которого Зеленский упорно отрицает.
"Желаю, чтобы у вас было все как прежде, а у нас — хоть что-то поменялось", — поздравляет Коломойского теперь уже шестой президент Украины.
В этом же ролике команда Зеленского просит повлиять Коломойского на канал "1+1", чтобы тот вернул им долг. Почему это видео появилось только сейчас, и у кого кроме адресата, то есть самого Коломойского, оно могло сохраниться — сейчас большой вопрос.
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