В Германии жители и туристы спасаются от аномальной жары
Венский и берлинский зоопарки закупают для животных тонны льда. Парижские парки и фонтаны перешли на круглосуточный режим работы, а служба в Ватикане едва не закончилась солнечным ударом одного из кардиналов. Старый свет спасается от палящего солнца. Новая, теперь уже в буквальном смысле, головная боль, как и кризис с беженцами, тоже мигрировала из Африки. Горячий ветер Сахары сначала обжег Испанию и Португалию, затем прошелся по Апеннинам, а сегодня раскалил Германию до 38 и Францию — до 42 градусов.
Жара в Берлине пошла на штурм всегерманского температурного рекорда, продержавшегося 72 года. 28 июня 1947 на юго-западе страны были зафиксированы 38,5 градусов. Сегодня в полдень в столице Германии, которая значительно севернее, было уже 37.
У реки полегче, потому что есть временами движение воздуха. Но и в этом присутствует элемент самоистязания, потому что купаться нельзя.
Берлинцы прячутся по домам и кондиционированным офисам, туристы жмутся в тень. Под козырьком парламента пришедшие на экскурсию школьники грызут лед. Статистики еще нет, но понятно, что на эту среду придется одни из сезонных всплесков сердечно-сосудистых заболеваний.
"Наша служба выпустила предупреждение, основанное на ощущающейся температуре. Это еще важнее, чем температура, которую мы измеряем, поскольку учитывает солнечную активность", — прокомментировал метеоролог Андреас Фридрих.
Самые популярные точки отдыха — фонтаны. Намочить одежду (это поможет минут на 15) до полного высыхания, а потом снова в фонтан.
"Нужна вода, как здесь, чтобы немного охладиться. Нужно не забывать про питье и периодически заходить в помещение. Во время прогулок по Берлину можно прятаться от жары в метро", — поделился местный житель.
От зашкаливающей температуры плавится даже градусник. Кому хорошо — так это слонам в берлинском зоопарке, а вот представителей северной фауны загнали в закрытые вольеры, даже жаропрочных сурикатов кормят сорбетом из личинок. В сети делятся идеями, как пережить аномалию: под холодным душем с мороженым или просто носить душ с собой.
Полиция опубликовала в твиттере фотографию водителя скутера, принявшего радикальное, но незаконное решение — обойтись без одежды вообще. Предлагают придумать подпись.
Мэрия обратилась к берлинцам с просьбой, идущей вразрез с рекомендацией медиков, воздержаться от физической активности. В такие жаркие дни берлинские коммунальщики не справляются с работой. Поэтому городские власти обратились к жителям с просьбой взять лейки и вечером выйти на полив деревьев.
В районе Берлина зафиксировано несколько очагов лесных пожаров. Горит около ста гектаров леса, но пока все под контролем. На автобанах введены скоростные ограничения — 120 километров в час: асфальт плавится, бетонное покрытие трескается. Дождей не обещают и жара продержится до конца недели с очередным пиком под 40 в ближайшее воскресенье.
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