Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Ранее сообщалось, что глава Ингушетии Юнус-Бека Евкуров в понедельник, 24 июня, заявил о намерении досрочно сложить полномочия и обратиться с просьбой об этом к Путину. Причиной своего решения Евкуров назвал разобщенность власти и общественности республики. Главой Ингушетии он был с 2008 года. Срок полномочий Евкурова должен был закончиться в 2023 году.

Владимир Путин во время встречи с главой Ингушетии принял его отставку и поблагодарил за многолетнюю работу на благо республики, а также отметил большой вклад в успехи во многих областях. Также президент России попросил Евкурова в первое время помогать следующему руководителю республики, сообщает ТАСС.

По словам Владимира Путина, в Ингушетии остается много проблем, но в последнее время страна демонстрирует положительную динамику в некоторых сферах. По словам главы государства, все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики.

В свою очередь Юнус-Бек Евкуров отметил, что региону нужны новые люди в системе управления. "Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди", — подчеркнул Евкуров.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после встречи президент назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ, сообщает "Интерфакс".