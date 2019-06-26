Сидаков завоевал золото в вольной борьбе на Европейских играх

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг на вторых Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

В финальной схватке россиянин одержал победу над трехкратным чемпионом Европы Зонером Демирташем из Турции. Бронза достались грузину Автандилу Кенчадзе и азербайджанцу Хаджимураду Гаджиеву.

Еще один россиянин Даурен Куруглиев завоевал золото в весовой категории до 86 кг, победив в финале белоруса Али Шабанова.

Напомним, сборная России с 62 наградами лидирует в общекомандном зачете II Европейских игр. На счету российских спортсменов 27 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.