Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Как передает РИА Новости, об этом сын главы Белого дома рассказал изданию Breibart​​​.

Он назвал ее поступок "исключительно отвратительным" и подчеркнул, что у нападавшей явно проблемы с нервами. Трамп-младший считает, что за плевком в него стоят демократы, которые науськивают на его отца своих сторонников.

У последних, по мнению Эрика, мало культуры и наблюдаются проблемы с психическим здоровьем. Сын американского президента полагает, что отчаяние подобных людей означает, что республиканцы выигрывают.

В свою очередь компания-владелец бара Alinea Group заявила, что временно отстранила сотрудницу от исполнения обязанностей на время расследования инцидента, подчеркнув, что выступает против появившихся в Сети призывов закрыть заведение или попыток прославлять сотрудницу за "акт гражданского неповиновения".

Подчеркивается, что происшедшее лишь подчеркнуло "абсурд происходящего в политике". В компании считают, что плеваться в клиентов нельзя ни при каких обстоятельствах.