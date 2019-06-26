Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Дело будет расследовать столичный главк Следственного комитета Российской Федерации, об этом сообщила "Интерфакс" представитель управления Юлия Иванова.

Ранее сообщалось о задержании 26-летнего Мурата Сабанова, который в Москве угощал людей отравленной газировкой, а затем, пользуясь бессознательным состоянием граждан, обворовывал их.

Таганский суд Москвы принял решение отправить отравителя под арест на два месяца.

По словам Юлии Ивановой, теперь следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении Сабановым преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних. Ему предъявлено обвинение. Всего установлено более 10 пострадавших от действий мужчины. Выявление других эпизодов продолжается.

Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что поскольку одно из преступлений совершено в отношении несовершеннолетнего, уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано прокурором Центрального административного округа для дальнейшего расследования в Следственное управление по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве.

Нефедова также отметила, что прокурор поддержал ходатайство полиции о заключении под стражу Сабанова.