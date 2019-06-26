Петр Толстой: Таких страстей в ПАСЕ еще никогда не было

"Возвращение России в ПАСЕ состоялось. Теперь мы можем в полном объеме представлять свои интересы. Сегодняшнее решение – это начало разрыва цепи санкций. Многие восприняли это болезненно", — заявил в эфире программы "60 минут" вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.

"Мы сумели убедить наших зарубежных коллег, что для диалога нужны две стороны. Невозможно вести его с самим собой, как они делали последние 5 лет, фактически загнав ПАСЕ в кризис", – отметил Толстой. – Сегодняшнее решение – это начало разрыва цепи санкций. Теперь мы можем говорить об этом смело, потому что полномочия делегации восстановлены в полном объеме. И дело тут не в деньгах, о которых так любят все говорить. Важно то, что позиция нашей страны будет полностью отражена в Европе. А тут от нее отвыкли".

Дипломатическая победа России вызвала в ПАСЕ бурю эмоций.

"Я такого никогда не видел, чтобы люди, еще вчера сидевшие в одном комитете, с такой страстью высказывали друг другу претензии. Очень много возмущенных, обиженных. Украинские коллеги пытались выйти из зала, кричать на членов российской делегации и журналистов", – рассказал Толстой.

Особенно болезненно отреагировал представитель Украины Алексей Гончаренко. Собрав вокруг себя журналистов, он устроил перепалку с представителями России. Успокоить его Толстому не удалось.

"Он истерично кричал что-то про Гаагский трибунал и, поскольку мы давно знакомы, я ему просто сказал: "Леша, успокойся, все хорошо". Он страшно возмутился, особенно что его Лешей назвали", — прокомментировал политик.